وزير التعدين الغاني: دولتنا رائدة في إنتاج الذهب.. ونسعى لاستغلال «الليثيوم»

قال وزير التعدين الغاني صامويل جينابور، إن معدن الليثيوم مهم ويعد معدن المستقبل بسبب التحول في الطاقة، والدور الذي سيلعبه، والرئيس الغاني يتخذ موقفا استراتيجيا لإدارة هذه الموارد في البلاد، لافتا إلى أن غانا استكشفت كميات تجارية منه، وجرى تنظيم برامج وسياسات ستضمن استغلال هذه الموارد بطريقة استراتيجية ستفيد الشعب الغاني.

أضاف «جينابور»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه جرى توفير معادلة تستغل الهيكل المعماري لغاني وتصدير المعادن والمواد الخام، وقامت البلاد بعقد اتفاقية مع شركة أسترالية تخص اتفاقيات الليثيوم، حتى تعود هذه المعادن بالفائدة على الشعب الغاني.

أشار إلى استغلال المعادن الخضراء، بما يضمن لأقصى درجة ألا يكون هناك موقف تصدر فيه المعادن الخضراء خارج الدولة، وهذا ما تفعله غانا في هذه العملية، فهناك بعض البنود في هذه الاتفاقية تصر على أن يكون هناك معمل كيميائي بجانب عمليات التعدين، وستضاف لها القيمة في غانا.

غانا تعد أكبر منتج للذهب في أفريقيا

أوضح أن غانا تعد أكبر منتج للذهب في أفريقيا والسادسة عالميا، فهي رائدة في القارة السمراء لتصنيع الذهب إذ جرى إنتاج في 2022 نحو 4.7 ملايين من أوعية الذهب، وبالتالي هي رائدة وتتخطى جنوب أفريقيا.