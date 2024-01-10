بعد طرح شهادات الـ27%.. موجة تراجعات متتالية بأسعار الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب تراجعاً جديداً خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، في محلات الصاغة والأسواق المصرية، مقارنة بالتعاملات الصباحية، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 بمقدار 29 جنيهاً، فيما تراجع الجرام عيار 21 بنحو 25 جنيهاً، وتراجع سعر الجرام عيار 18 بمقدار 21 جنيهاً، وبلغ مقدار التراجع بسعر الجرام عيار 14 حوالي 18 جنيهاً، فيما خسر الجنيه الذهب حوالي 200 جنيه من قيمته.

تراجع أسعار الذهب خلال 48 ساعة

وعلى مدار الـ48 ساعة الماضية، انخفضت أسعار الذهب لجميع الأنواع، منذ يوم الاثنين الماضي، وحتى آخر تحديث مساء اليوم الأربعاء، بقيمة 58 جنيهاً بالنسبة للجرام عيار 24، و50 جنيهاً للجرام عيار 21، وبنحو 42 جنيهاً للجرام عيار 18، و39 جنيهاً للجرام عيار 14، بينما بلغت قيمة التراجعات في سعر الجنيه الذهب، منذ الاثنين الماضي، حوالي 400 جنيه.

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن»، توقع وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، تراجع أسعار الذهب بسبب تراجع معدلات الطلب علي شرائه، بعد إعلان بنكي مصر والأهلي المصري عن طرح شهادات إدخار جديدة، بعائد 27% على أساس سنوي، و23.5% في حالة صرف العائد شهرياً.

سعر جرام الذهب اليوم

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء، في محلات الصاغة نحو 3651 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية أو ضريبة.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة بمصر، اليوم، نحو 3347 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق المصرية، 3195 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة نحو 2739 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في محلات الصاغة نحو 2130 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، في مصر، 25560 جنيهاً للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية، في الأسواق العالمية، نحو 2026 دولاراً للشراء.