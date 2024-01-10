نبيل عمر يروي لـ«الشاهد» رحلته في فهم وتفسير القرآن الكريم

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إنه يجب أن نسأل أنفسنا دائما لماذا أشار الله في القرآن الكريم إلى الحدود، ولم يذكرها في مصطلح عقوبات، وذلك ما تعمقت فيه من خلال قراءة النصوص القرآنية ومحاولة تفسيرها وشرحها، وقمت بذلك من خلال ربطها بفكرة كلية، وهي العدالة سواء مع نفسي أو مع الاخرين.

وأضاف عمر، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: كل نص قرآني يحتم علينا أن نتلمس فيه كل تفسير العدالة مع الذات ومع الآخر، فهذه هي القيمة العليا للدين، وذلك الأمر جعلني اكتشف أشياء في غاية الخطورة، وهي سهولة الدين الإسلامي، وأن القرآن الكريم ليس كتابا صعبا كما يتخيل الناس.

وواصل الكاتب الصحفي: ما يتعلق بالتعاملات وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى هو أن تكون الألفاظ واضحة وتكاد تكون عصرية، ولا تمت اللغة التي نزل بها القرآن للغة الجاهلية، فالمفاهيم واضحة وكافة الآيات شارحة لنفسها، ولكن هناك من صعب القرآن على الناس بهدف احتكار تفسيره، وذلك ضد منطق الإسلام بشكل كامل، فالتكليف هو فردي ومباشر، والمسلم مسئول عن دينه ومعرفته به، ولا يحاول أن يدلس على نفسه من أجل الوصول إلى غرض أو سلوك ما.