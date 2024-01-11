نجم منتخب الجابون توفيت والدته عام 1985 لكنه ولد سنة 1990.. كيف حدث ذلك؟

لا تزال أزمة التلاعب بأعمار اللاعبين تُلقي بظلالها على الساحة الأفريقية، آخرها واقعة أغرب من الخيال، بعدما فتح الاتحاد الأفريقي تحقيقًا مع لاعب جابوني، ليشرح كيفت توفيت والدته عام 1985، بينما وُلد هو عام 1990.

اللاعب الجابوني جيلور كانجا، سيمثل أمام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بعدما أعلن أنه ولد في عام 1990، ولكن تم الكشف لاحقا عن وفاة والدته في عام 1985، ما يلقي بظلال من الشك على التلاعب بعمره، بحسب موقع «republic world».

واقعة غريبة.. هل تلاعب لاعب منتخب الجابون في عمره وجنسيته؟

كانجا هو لاعب كرة قدم جابوني يلعب كلاعب خط وسط مهاجم لنادي ريد ستار بلجراد ومنتخب الجابون، تظهر الوثائق أنه يبلغ من العمر 32 عامًا، إلا أنه من المفترض أن يكون عمره الحقيقي 36 عامًا.

مفاجأة أخرى كشفها الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، بعدما قدم احتجاجا ضد الجابون بسبب لعبه مع لاعب كذب بشأن جنسيته، وعمره.

جيلور كامجا، الذي يشير جواز سفره الحالي إلى أنه ولد في 1 سبتمبر 1990، في أويم، هو في الواقع كياكو كياكو كيانجانا، الذي ولد في 5 أكتوبر 1985، في كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقًا لـ FECOFA.

هل تستبعد الجابون من كأس الأمم الأفريقية؟

يعتقد الكونغوليون أن نجم منتخب الجابون كذب بشأن هويته عندما انضم إلى نادي الدرجة الثانية الجابوني GBI، وبحسب احتجاجهم، لم يكن من الممكن أن يكون اللاعب قد ولد عام 1990، بعدما ماتت والدته عام 1985.

إذا ثبت أن اللاعب مذنب، فقد يواجه الاتحاد الجابوني لكرة القدم اتهامات بالتزوير فيما يتعلق بالوثائق الإدارية التي قدمها اللاعب، فضلاً عن عدم الامتثال لبروتوكول الفيفا المتعلق بتغيير جنسيته الرياضية عندما انتقل من الكونغو إلى الجابون.

وقد تؤدي هذه المخالفات إلى استبعاد البلاد من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى استبعاد المنتخب من النسختين المقبلتين من نفس البطولة، بحسب التقرير.