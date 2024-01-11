أسعار الذهب اليوم الخميس 11-1-2024 في مصر.. بكم عيار 21 الآن؟

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 11-1-2024 في مصر بمختلف محلات الصاغة، وأبرزها عيار 21 الأكثر انتشارا وشيوعا بمصر، ويتابع أسعاره بشكل يومي قطاع كبير من المواطنين.

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم، حسب آخر تحديث أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية 3634 جنيهاً، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار الذي تُصنع من خلاله السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 3180 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر شراءً في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 2725 جنيها، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2126 جنيها، وذلك قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25 ألفا و440 جنيها، وذلك قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بالمصنعية

وعن أسعار الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة، تختلف بين محل وآخر، حسب ما يضعه التجار من أسعار الضريبة والمصنعية.