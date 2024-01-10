هبوط جديد في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. «عيار 18 بكام؟»

تراجعت أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم، بنحو 20 جنيهًا بالنسبة لجرام الذهب عيار 21 مقارنة بالأسعار في منتصف التعاملات، وفق الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب في الغرفة التجارية، وبورصة الذهب أيضًا.

أسعار الذھب الیوم

ترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-1-2024، حسب آخر تحديث أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية في نهاية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات اليوم 10-1-2024، نحو 3180 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال نهاية التعاملات 3634 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويدخل الذهب عيار 24 في صناعة السبائك، حيث يُعد الأنقى بين مختلف الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 10-1-2024 في نهاية التعاملات 2725 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في نهاية التعاملات نحو 25 ألفا و440 جنيها، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.