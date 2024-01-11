هل يحق لخريجي الثانوية العامة 2021 الالتحاق بالجامعات الأهلية في منتصف العام؟

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021 لن يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات الأهلية في منتصف العام الدراسي 2023/ 2024، وذلك بسبب مرور أكثر من عامين على حصولهم على شهادة الثانوية العامة دون تسجيل في أي جامعة.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التقديم بمختلف الكليات سيكون للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ومايعادلها من شهادات، وفقا للضوابط و القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، أبرزها استيفاء الطالب وتحقيقه شرط الحصول على الحد الأدنى للقبول والتقدم الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات.

وأشارت إلى أن هناك استعدادات تامة انتهت منها كل الجامعات لقبول الطلاب بالكليات التي توجد بها أماكن شاغرة، مثل كليات القطاع الطبي والهندسة وعلوم الحاسب وكليات القطاع الإنساني.