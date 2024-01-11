1.5 مليار جنيه قيمة جدية حجز للحج السياحي.. اعرف تفاصيل قرعة 2024

كشفت الإحصاءات الرسمية لوزارة السياحة والآثار، عن أنّ المواطنين الذين تقدموا لقرعة الحج السياحي لهذا العام وعددهم نحو 58.2 ألف مواطن سددوا مبالغ جدية حجز عند التقدم، بلغت نحو مليار و492 مليون جنيه، موضحة أنّه سيتم رد مبالغ جدية الحجز لنحو 35.2 ألف مواطن لم يوفقوا في قرعة الحج السياحي خلال 30 يوما من أحد فروع بنك مصر بالقاهرة أو المحافظات.

أكثر من 1000 شركة سياحة تقدمت لتنظيم برامج الحج الاقتصادي

وأوضحت إحصاءات وزارة السياحة والآثار، أنّ نحو 1068 شركة سياحة تقدمت لتنظيم برامج الحج الاقتصادية، فيما تقدّم نحو 230 شركة لتنظيم برامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم، مشيرة إلى أنّ 83% من الفائزين بقرعة الحج السياحي لهذا العام كانوا من المواطنين الذين تقدموا لبرامج الحج الاقتصادية (البري - الاقتصادي طيران).

4 آلاف تأشيرة للحج السياحي فئة الـ5 نجوم

وأشارت الإحصاءات التي ذكرتها وزارة السياحة والآثار، إلى أنّ الوزارة خصصت 13 ألف تأشيرة حج لبرنامج الحج الاقتصادي طيران، كما خصصت 4 آلاف تأشيرة لبرامج الحج السياحي فئة 5 نجوم ، فيما خصصت نحو 6 آلاف تأشيرة لبرامج الحج البري.