«غرفة السياحة» توضح كيفية استرداد مبالغ جدية الحجز لمن لم يوفق في قرعة الحج

كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ نحو 35 ألف مواطن لم يوفق في قرعة الحج السياحي التي أجريت السبت الماضي، وسيستردوا مبالغ جدية الحجز التي دفعوها عند التقدم خلال شهر، وفق الجدول الزمني الذي حددته وزارة السياحة، موضحا أنّ قيمة رسوم جدية الحجز التي دفعها المتقدمون لبرامج الحج فئة الـ5 نجوم كانت 60 ألف جنيه، وقيمة جدية الحجز التي دفعها المتقدمون لبرامج الحج الاقتصادية 20 ألف جنيه.

كيفية صرف مبالغ جدية الحجز

وأضاف وحيد لـ«الوطن»، أنّ غرفة شركات السياحة ستخطر الشركات المنظمة لبرامج الحج السياحي بموعد استرداد قيمة جدية الحجز، لتخطر عملائها للتوجه لصرف المبالغ من أحد البنوك الحكومية (بنك مصر)، موضحا أنّ الصرف سيكون بموجب بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم.

الفائزون بقرعة الحج السياحي

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنّ رسوم جدية الحجز الخاصة بالمواطنين الذين فازوا بالقرعة سيتم تحويلها مباشرة لحساب شركات السياحة التي تقدموا إليها، موضحا أنّ شركات السياحة عند تحصيلها لقيمة برنامج الحج من الفائزين تقوم بخصم مبالغ جدية الحجز من قيمة إجمالي البرنامج.