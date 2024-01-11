في «شماريخ» و«5 جولات».. مصطفى درويش «الغائب الحاضر»

تحل ذكرى ميلاد الفنان الراحل مصطفى درويش، اليوم، والذي رحل عن عالمنا إثر تعرّضه لأزمة قلبية بشكل مفاجئ، ما مثّل صدمة لمحبيه لرحيله دون وداع مسبق، ولكن سيرته الطيبة وأعماله الخيرية التي كان يقوم بها هونت الكثير علي محبيه، وقبل رحيله شارك الفنان مصطفي درويش بفيلمين، لكن غيّبه الموت قبل أن يشاهدهما.

فيلم 5 جولات

شارك درويش في بطولة فيلم «5 جولات»، والذي شهد التجربة الأولى من نوعها لتقديم عمل فني عن رياضة MMA، وتناول العديد من قضايا الشباب وعلاقة الأبناء بالآباء، لكنه توفي بعد انتهائه من تصوير مشاهده به، لكنه لم يلحق مشاهدته قبل وفاته.

وفي لفتة إنسانية، أهدى صُنّاع الفيلم العمل للفنان الراحل مصطفى درويش، خلال الاحتفال بالعرض الخاص له في أغسطس الماضي.

الفيلم من بطولة عدد كبير من الشباب، وهم نور النبوي، آدم الشرقاوي، داليا شوقي، عايدة الأيوبي، مصطفى درويش، وآخرين من إخراج مازن أشرف وتأليف محمد عبدالمعطي.

فيلم شماريخ

كما شارك الفنان مصطفى درويش في بطولة فيلم «شماريخ»، ولكنه توفي قبل الانتهاء من تصوير آخر مشهدين له بالعمل، وهو ما كشف المخرج والمؤلف عمرو سلامة، لافتًا إلى أنه وجد له حل درامي داخل أحداث الفيلم، وطُرح بشكل رسمي مطلع ديسمبر الماضي، ليفتتح موسم أفلام رأس السنة.

وفي العرض الخاص للفيلم، حرص أيضًا صناع على إهداء الفيلم لروح الفنان مصطفى درويش تقديرًا لما قدّمه من أعمال فنية مميزة، وتخليدًا لذكراه.

الفيلم من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، آدم الشرقاوي، خالد الصاوي، وعدد آخر من ضيوف الشرف من اخراج وتأليف عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن، حول بطل العمل الذي تجبره الظروف على العمل بأعمال إجرامية وينتقم من آخرين بالقتل من خلال عدة مهام، ولكنه يفاجئ في إحدى المرات أنّه مكلف بقتل حبيبته، فيساعدها على الهروب ويتمرد على واقعه.