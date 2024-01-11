شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة حيث جرى استهداف قرية ميت الفرماوي خلال الحملة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وبمشاركة عدد من قوات الشرطة للإزالة الفورية للمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

وبحسب البيان، قال اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، يجري شن حملات بشكل مكثف لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة بالكامل، بصفة مستمرة تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، حيث تم استهدفت الحملة في قرية ميت الفرماوي وتبين رصد مخالفات في القرية حيث تم إزالة 2 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 3 قيراط وتمت عملية الإزالة الفورية وإحالة المخالفين الى النيابة العامة للتحقيق.

مواصلة رصد كافة أشكال التعديات

وشدد رئيس المدينة بالتصدي بكل قوة وحسم وحزم لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا على حساب المخالف، مؤكدا على مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بمدينة ميت غمر والقرى والتي يتم رصدها من خلال المرور الميداني أو وحدة المُتغيرات المكانية وتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها، ولن يسمح نهائياً بأي تعديات جديدة وإعادة زراعة الأراضي بعد تبريرها.