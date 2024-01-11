أسعار البيض في الأسواق اليوم الخميس 11-1-2024

استمرت أسعار البيض اليوم الخميس 11-1-2024 في الاستقرار بالمزارع والأسواق، بعد انخفاضها خلال الأيام الماضية، بفضل استمرار العمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، بحسب بيانات مجلس الوزراء وبورصة الدواجن.

وجاء سعر طبق البيض الأبيض اليوم بـ 115 جنيها في المزارع، لكن السعر يتغير ويختلف قليلا عندما يصل إلى المستهلك، نظرا إلى مصاريف النقل من التجار والمزارع، وزيادة الحلقات الوسيطة.

أسعار البيض الأبيض اليوم في السوق

وجاءت أسعار البيض الأبيض في المحلات والأسواق المحلية للمستهلك بين 130 و140 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طبق اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر في الأسواق

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم في البورصة المحلية، 129 جنيها للطبق، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 135 و150 جنيها.

سعر البيض البلدي في السوق

وتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في الأسواق والمزارع، بين 140 و155 جنيها للطبق.

وتختلف الأسعار في بورصات البيض والدواجن عن التي تصل إلى المستهلك، وترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيها للطبق، نظرا للبيع بالتجزئة والقطاعي والحلقات الوسيطة بين المنتج والتاجر وإضافة الهامش الربحي.