سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك.. اعرف البلدي والأبيض بكام

أعلنت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم الثلاثاء 9-1-2024؛ ليتراوح سعر كرتونة البيض للمستهلك بين 136 إلى 148 جنيهًا، بحسب نوع البيض.

سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم

وتستعرض «الوطن» سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم الثلاثاء 9-1-2024، في الأسواق والمحلات، ليسجل سعر كرتونة البيض البلدي للمستهلك 148 جنيهًا، وفقًا للمعلن على البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك اليوم الثلاثاء 9-1-2024، في الأسواق المحلية، 141 جنيهًا، وفقًا للمعلن على البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك

وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك اليوم الثلاثاء 9-1-2024، في الأسواق المحلية، 136 جنيهًا، وفقًا للمعلن على البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار البيض للمستهلك اليوم

ويمثل البيض سعلة مهمة بالنسبة للأسرة المصرية، باعتباره عنصرًا أساسيًا يعتمد عليه في العديد من الأكلات والوجبات، الأمر الذي معه يحرص الكثير على متابعة أسعار البيض.