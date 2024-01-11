«التعليم» تحدد قائمة بالمحظورات في امتحانات الصف الأول الثانوي

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام للصف الأول الثانوي في عدد من المحافظات اليوم، إلكترونيًا، بنسبة 85% اختيار من متعدد و15% مقالي، فيما عقدت الامتحانات ورقيا للطلاب الذين لم يتسلموا التابلت والطلاب بالمدارس غير المتصلة بالإنترنت والمنازل والدمج.

امتحانات الصف الأول الثانوي

وتعقد امتحان الفصل الدراسي الأول إلكترونيا لطلاب الصف الأول الثانوي نظامي في المدارس المجهزة بالبنية التكنولوجية ولا توجد بها أي أعطال، وورقيا للمدارس غير المجهزة أو التي بها أعطال فنيه أو الطلاب الذين لم يتسلموا تابلت على مستوى الإدارة التعليمية، وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

محظورات باللجان الامتحانية

وأشارت المديريات التعليمية إلى أن الموجه الأول للمادة هو مسئول مسئولية كاملة عن مراجعة الشكل النهائي للامتحان والتأكد مع مسئول التطوير التكنولوجي من توقيت فتح وغلق الامتحان، وفقا لجدول الامتحانات المعد من قبل المديرية، ويجرى تعيين موجه مقيم داخل كل مدرسة بها لجنة امتحانية داخل الإدارة ويكون مسئول عن تقديم تقرير عن سير الامتحانات داخل المدرسة مدير عام الإدارة.

أهم المحظورات

وأعلنت المديريات التعليمية أنه لا يسمح للطالب دخول لجنة الامتحان بأي أوراق أو كتب تخص المادة، أو أي أوراق بيضاء تستخدم كمسودة، ويسمح له باستخدام الآلة الحاسبة فقط ويحظر دخول الطالب بالتليفون المحمول داخل اللجنة.