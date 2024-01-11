انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي بالجيزة اليوم.. وإجراءات عاجلة لمواجهة الغش

تنطلق اليوم امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بمحافظة الجيزة بمادة اللغة العربية، حيث يؤدي الطلاب الامتحان إلكترونيا في المدارس المتصلة بالإنترنت للطلاب الذين تسلموا التابلت، وورقيا لطلاب المنازل والدمج والذين لم يتسلموا التابلت، والمدارس غير المتصلة بالإنترنت.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية

أكدت مديرية التربية والتعليم، اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وتخصيص غرفة عزل لعزل الطلاب المرضى والمصابين بالأمراض المعدية.

تعليمات مهمة للطلاب

ووجهت المديرية، تعليمات مهمة للطلاب بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وهي:

- الحضور قبل اللجنة بوقت كاف، علما بأن الامتحان يبدأ في تمام الساعه الثامنة والنصف.

- التوجه لمقر اللجنه مباشرة فور الدخول والالتزام بمقعدك داخل اللجنة.

- إحضار الادوات الشخصية الخاصة بك، والكتابة بالقلم الجاف الأزرق فقط.

- عدم التأخير عن الموعد المحدد لأنه يتم إرسال إحصاء الغياب على موقع الوزارة طبقا للتعليمات.

- غير مسموح نهائيا باصطحاب الموبايل إلي المدرسة ومن يخالف ذلك سيتم سحبه من الطالب ولا يسلم إلا بعد انتهاء فترة الامتحانات كاملة.

- الالتزام بالزى المدرسى فقط وغير مسموح بارتداء زى لا يليق بك كطالب علم مثل البنطلون المقطعة والسلاسل والحظاظات وخلافه.

- الالتزام بالهدوء داخل اللجنة، وممنوع منعا باتا حدوث أي شغب داخل اللجنة، والإنصات جيدا لأي تعليمات من مشرف الدور أو الملاحظ.