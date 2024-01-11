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الفيلم البريطاني «The Beekeeper يتصدر دور العرض المصرية في أول أيام طرحه

كتب:

أميرة عزالدين
10:27 ص | الخميس 11 يناير 2024
فيلم The Beekeeper

فيلم The Beekeeper

انطلق مساء أمس الأربعاء، عرض الفيلم البريطاني «The Beekeeper» بدور العرض المصرية لينضم لقائمة أفلام موسم رأس السنة 2024.

266 ألف جنيه إيرادات الفيلم البريطاني «The Beekeeper»

وأوضح الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنَّ الفيلم حقق أمس الأربعاء 266 ألفًا و310 جنيهات، متصدرًا للإيرادات الأجنبية بدور العرض المصرية، ومحتلًا المركز الأول، إذ نجح في التفوق علي فيلم Aquaman، بدور السينما.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، حول قصة بطل العمل، والذي يقود حملة من أجل الانتقام، ويتمّ اكشاف أمره وأنَّه عميل سابق في منظمة خطيرة تسمى «بيي كيبرز».

الفيلم من بطولة جيسون ستاثام، وإيمي ريفر لامبمان، وجيرمي آيرونز، وآخرين من تأليف كيرت ويمر، واخراج ديفيد آير.

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بقلم أميرة عزالدين