أسعار اللحوم اليوم الخميس 11-1-2024 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار اللحوم البلدي اليوم الخميس 11-1-2024، استقرارا ملحوظا، تزامنا مع تنفيذ خطة الحكومة لتوفير اللحوم بجميع أنواعها بأسعار مخفضة، في المنافذ المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية والمعارض التابعة للغرف التجارية والسلاسل التجارية.

وجاءت استقرار الأسعار في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، وفق ما أعلنته بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، كالتالي:

- سجل سعر الكيلو في المتوسط بين 279 إلى 362 جنيها للكيلو بحسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع والمكان، وفق ما رصدته «الوطن» في مختلف الأسواق المحلية اليوم.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم البقري البلدي نحو 340 جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 265 إلى 450 جنيها، وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم بين 102 إلى 360 جنيها.

- سجل سعر كيلو لحم الكندوز صغير بين 220 إلى 360 جنيها، وسعر لحم الكندوز الكبير بين 220 إلى 340 جنيها، ويتراوح سعر لحم بتلو بعظم بين 110 و370 جنيها، سعر لحم بتلو بين 270 و450 جنيها.

أسعار اللحوم المستوردة اليو م

وجاء سعر اللحوم البرازيلي بسعر يتراوح بين 190 و250 جنيها، أما اللحوم الهندي سجلت أسعارها 170 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 210 جنيهات، و250 و280 جنيها للجملي، وسجل كيلو البرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ، والضاني البرقي 380 جنيها.