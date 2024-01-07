رئيس مركز سمالوط: رفع كفاءة المجازر الآلية.. وأماكن لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

تابع الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، أعمال الذبيح بمجزر سمالوط الآلي، لمتابعة شكاوى الجزارين، مؤكدا عملية تطوير مجزر المدينة وأهميته في الحفاظ على صحة المواطنين، إذ أن الذبح الآلي يقلل من عرضة اللحوم للتلوث.

وأشار إلى أن أطباء المجزر يقومون بالكشف على الحيوانات المقرر ذبحها قبل الذبح، لافتاً إلى أن العمل بالمجزر يجرى على قدم وساق لتلبية احتياجات الجزارين والمواطنين، مشددا على أهمية توقيع الكشف الطبي على المذبوحات قبل الذبح للتأكد من سلامتها وذبحها بطريقة صحيحة للحفاظ على سلامة المواطنين.

توفيرالاحتياجات اللازمة لأعمال الذبح

وأضاف رئيس المركز، أنه جرى رفع كفاءة المجازر الآلية بقرى الوحدات المحلية، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لأعمال الذبح، بالإضافة إلى توفير أماكن لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة.

ووجّه رئيس المركز، بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، خلال عمليات الذبح بالمجازر، وذلك من خلال توفير الكمامات والقفازات للعاملين بالمجازر، بالإضافة إلى تعقيم المجازر بشكل مستمر.

وشدد رئيس المركز، على ضرورة التزام الجزارين بتعليمات الذبح الشرعي، وضرورة توقيع الكشف الطبي على المذبوحات قبل الذبح.

اتخاذ الإجراءات لمنع انتشار كورونا

وفي نفس السياق، تابع رئيس المركز أعمال الذبيح بالمجازر الآلية بقرى الوحدات المحلية.

وعلى جانب آخر، كلف رئيس مركز سمالوط نوابه بمتابعة أعمال كسح المياه الناتجة عن أعمال الذبيح بالسلخانة، ويأتي هذا في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة لأعمال الذبح، وإتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.