بدء احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بمعرض مشغولات وقرآن كريم

بدأت احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية المجلس القومي لذوي الإعاقة، وذلك بحضور عددٍ من الوزراء والشخصيات العامة.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، وبعدها تلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، وهو طالب في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر.

معرض المشغولات اليدوية

وتم تنظيم معرض للمشغولات اليدوية التي يقوم بصناعتها الأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية المجلس، وتوجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، لتفقد المعرض والمشغولات الموجودة فيه وأبدت إعجابها بالمنتجات الموجودة.

وعُرض فيلم تسجيلي مع بداية الاحتفالية يستعرض أبرز جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التي قام بها خلال العام الماضي 2023، والتي منها العمل على توعية المجتمع بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرص المجلس على وجود ترجمة بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، لترجمة كل ما يتم ويقال خلال الاحتفالية.