جولات الأجانب على الشواطئ.. سياح 15 جنسية يستمتعون ببانوراما الغردقة

توافد الآلاف السياح على مدينة الغردقة تزامنا مع فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة التي تصل إلى حد الجليد في عدد من المدن الأوروبية، حيث جذبت أجواء الغردقة الدافئة والشمس المشرقة آلاف السياح الأجانب من 15 جنسية أجنبية ومشاهدة بانوراما الغردقة من أعلى هضبة فلفلة.

بانوراما الغردقة

وأشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن» إلى أن منطقة هضبة فلفلة بشارع شيراتون بمدينة الغردقة السياحية شهدت توافد السياح الأجانب اليوم الخميس لمشاهدة بانورما الغردقة ضمن جولات السيتي تورز التي تنظمها شركات السياحة كبرنامج سياحى للسياح لمشاهدة المعالم السياحية والاستمتاع بأجواء الغردقة.

توافد سياح 15 جنسية على الغردقة

ولفت إلى توافد السياح الأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة أكثر من 15 جنسية أجنبية خاصتا مع انخفاض درجات الحرارة في أوروبا وتصل إلى حد الجليد، في مقدمتهم الألمان والروس والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يسهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة ولمصر.

الغردقة وجهة سياحية

وأكد أن الغردقة هي واجهة مصر السياحية ومقصد سياحي لملايين السياح الأجانب حول العالم حيث استقبلت 3.3 مليون سائح العام الماضي طبقا لبيان غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر.