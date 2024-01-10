أرخص رحلة لقضاء إجازة نصف العام في الغردقة.. استمتع بأجواء فصل الشتاء

مع اقتراب إجازة نصف السنة يبحث المواطنين عن عروض الفنادق في مدينة الغردقة السياحية التي تستقطب آلاف الزائرين لقضاء إجازة نصف السنة في الشتاء الدافئ حيث تأتي مدينة الغردقة ضمن أفضل 5 مدن دفئا في الشتاء.

عروض فنادق الغردقة شتاءا

وأشار أحمد شوقي مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن الغردقة تضم عشرات الفنادق والمنتجعات السياحية والشاليهات وتستقبل الآلاف خلال إجازة نصف السنة الدراسية، حيث تعتبر من أفضل المدن الدافئة شتاءا، لافتاً إلى أن الفنادق السياحية تحرص على تقديم عروض أسعار مخفضة لجذب الزائرين وتشجيع عملاء سياحة الشتاء.

أفضل مشتى في الغردقة

وأكد أحمد عبد الباسط، مدير المدينة الشبابية بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، إن أفضل عروض فنادق الغردقة لقضاء إجازة نصف السنة هو فندق المدينة الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي افتتحه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على شاطئ البحر شمال مدينة الغردقة، بعد التجديد والتطوير.

تكلفة زيارة الأسرة إلى الغردقة يوميا

وأشار «عبد الباسط»، إلى أن سعر الغرفة الفندقية في الليلة الواحدة لأسرة مكونة من 3 أفراد هي مبلغ 531 جنيه، لافتا إلى أن سعر الفرد في الغرفة الرباعية من 177 جنيها للفرد، شاملا وجبة الإفطار ويضم الفندق 108غرفة فندقية بإطلالة مباشرة على البحر، ويخضع لإشراف َوزارة الشباب والرياضة.

فندق المدينة الشبابية بالغردقة

وكشف أن الحجز في فندق المدينة الشبابية بالغردقة يتم عن طريق َوزارة الشباب والرياضة أو المدينة الشبابية بالغردقة أو عبر أون لاين والحجز بالاتصال المسبق.