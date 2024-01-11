«العمل» تنظم مؤتمرا عن تطوير منظومة التدريب المهني في العاصمة الإدارية

تنظم وزارة العمل المؤتمر الأول للتدريب المهني تحت عنوان «مشروع مهني 2030» في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وأعضاء البرلمان وممثلي منظمات عربية ودولية وأصحاب أعمال وعمال.

وقال حسن شحاتة وزير العمل إنَ المؤتمر يجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أنَّ المؤتمر سيشهد استعراض جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني والتعريف بأهداف «مشروع مهني 2030» الذي سيتم تنفيذه بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة طفرة للتنمية ومراكز التدريب التابعة لـ القطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل.

وأشار إلى أنَّ المشروع يأتي في إطار دور الوزارة في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

يأتي المؤتمر في إطار حرص الحكومة المصرية على تطوير منظومة التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل.