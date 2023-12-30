النائب أيمن محسب يطالب بزيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية وصلت لخطوات كبيرة في سبيل دعم السيارات الكهربائية، والتوسع في إنتاجها محليًا؛ بما يتواكب مع الخطط الهادفة لتحويل البلاد إلى مركز استراتيجي لصناعة السيارات بالشرق الأوسط وأفريقيا.

توفير محطات شحن للسيارات على مستوى الجمهورية

وقال «محسب» في بيان، إن توطين صناعة السيارات وخاصة الصديقة للبيئة، يتطلب تطوير البنية التحتية، إذ تحتاج السيارات الكهربائية إلى إنشاء عدد كافٍ من محطات الشحن بالمستوى المطلوب، لتغطية جميع المحافظات، ويسهل على المواطنين التنقل دون قلق من عدم توافر محطات شحن كهربائي، مع خفض أسعارها لمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالسيارات التقليدية.

دعم القطاع الخاص لتنفيذ السيارات الكهربائية

أشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية نشر التوعية بأهمية استخدام السيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات، مشددا على ضرورة تسهيل مهمة حصول القطاع الخاص على التمويل، لدفع هذا القطاع إلى مرحلة التنفيذ الفعلى.

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة تطوير التعليم الفني في مجال السيارات الكهربائية، من أجل توفير الأيدي العاملة الماهرة، والاهتمام بالجانب التسويقي، مع منح مستخدمي السيارات الكهربائية عدد من الحوافز لتشجيعهم على استخدام السيارات الصديقة للبيئة.