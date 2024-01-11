لماذا نشعر بانخفاض الحرارة في بعض المحافظات دون غيرها؟.. «الأرصاد» توضح

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ قيم الحرارة بدأت تنخفض على نحو تدريجي في معظم المحافظات، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية مصادرها مختلفة تماما.

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، أنّ الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسطة، وهذه الكتل منخفضة بشكل كبير في درجات حرارتها.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «يؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمنخفض جوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم وتحجب جزءً من أشعة الشمس تساعد على انخفاض قيم الحرارة، بالإضافة إلى زيادة سرعات رياح اليوم للتراوح بين 30 إلى 40 كيلومترا في معظم المحافظات، وهذا الأمر مهم جدا في إحساسنا بالبرودة وانخفاض قيم الحرارة».