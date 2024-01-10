ارتدوا الملابس الشتوية.. «الأرصاد» تحذر من الأمطار وطقس الأيام المقبلة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الساعات المقبلة ومناطق سقوط الأمطار.

وأوضح «القياتي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من المناطق الأوروبية، مضيفا أنه اعتبارا من اليوم تتأثر البلاد بتغير في الحالة الجوية مصحوبة بكتل هوائية على مستوى الجمهورية مما يساهم في عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية لتسجل العظمى بالقاهرة الكبرى، غدا، ما بين 18 درجة إلى 19 درجة فيما تسجل العظمى على جنوب الصعيد 21 إلى 22 درجة.

طقس مائل للبرودة نهارا

ولفت إلى أن الطقس سيكون مائلا للبرودة نهارا على شمال البلاد مائلا للدفء على المناطق الجنوبية، وشديد البرودة ليلا ويصل لحد الصقيع، خاصة في المناطق التي لها ظهير صحراوي، موضحا أن هناك منخفضا جويا يضرب السواحل الشمالية ويتسبب في سقوط أمطار متوسطة، مع نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية مما يشعر ببرودة الطقس.

وأضاف: «اعتبارا من اليوم وغدا سيكون هناك سقوط أمطار متوسطة على جميع محافظات الساحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، لافتا إلى أن الجمعة المقبل يشهد انخفاض شدة الأمطار قبل تكاثر السحب والأمطار المتوسطة يوم السبت المقبل».

ضرورة ارتداء الملابس الشتوية دائما

ونصح الدكتور محمود القياتي، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية دائما لا سيما خلال ساعات الليل، محذرا من سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري تصل خفيفة إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى ومناطق من مدن القناة، بينما تشهد محافظة جنوب سيناء انخفاضا شديدا في درجات الحرارة تصل في بعض الأماكن إلى 5 درجات.

وأهاب عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بالصيادين في السواحل الشمالية ضرورة أخذ الحيطة والحذر كون ارتفاع الأمواج سيتجاوز الـ3 أمتار.