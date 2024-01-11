أستاذ بجامعة جيمس ماديسون: «فيسبوك» يفرض قيودا على المراهقين

تحدث الدكتور أحمد سلمان، مساعد الشبكات وأمن المعلومات بجامعة جيمس ماديسون، عن فرض شركة ميتا، قيود جديدة على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بسبب المراهقين، قائلا: «إن هذا الأمر بدأ منذ مدة، بسبب 41 بحثا أجرته الشركة، وأثبتوا أن مواقع التواصل تعرض محتوى يسبب الإصابة بأزمات نفسية للمراهقين، فبعض البنات تكره أنفسهن وصورهن، والشباب يواجهون مأزق عدم القدرة على التعايش مع أنفسهم».

وأضاف سلمان في مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، قائلا: «إن هذا الأمر جعل الكونجرس يعقد جلسات استماع، حتى يعرف ما يحدث على وجه التحديد، ومنذ يومين تم البدء في وضع قيود على أي محتوى مؤذٍ للمراهقين».

وتابع أستاذ مساعد الشبكات لجامعة جيمس ماديسون، قائلا: «بالنسبة إلى إمكانية فرض هذه القيود، فإنه يعتمد على البيانات التي يدخلها الشخص عن نفسه، ثم تأتي مسألة الخصوصية التي بها إشكالية، فهل عرض الصور على حسب السن وتحديد تاريخ الميلاد قد يثير مشكلة؟!، والإجابة أن هذا الأمر قد يدخل «ميتا» في مشكلات متعلقة بانتهاك الخصوصية».