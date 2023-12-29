«مصر تستطيع» يستعرض أبرز الخريجين من مدارس ستيم.. أحدهم يعمل في «ميتا»

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة DMC، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أبرز خريجي مدارس ستيم.

وأشار البرنامج إلى أنه من ضمن أبرز الخريجين، مهند الخولي، خريج دفعة 2017، درس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ثاني أفضل جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على الميدالية الفضية في أولمبياد الفيزياء العالمية في عام 2017.

وتابع: من ضمن أبرز الخريجين، مازن كاظم، خريج دفعة 2019، درس في جامعة جونز هوبكنز، تاسع أفضل جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحاليا يعمل في معمل للأبحاث بجامعة نورث وسترن الأمريكية.

كما من أبرز خريجي مدارس ستيم، جاسر ممدوح، خريج دفعة 2022، ويدرس حاليا علوم الأعصاب في جامعة شيكاجو، الجامعة مصنفة كثاني عشر أفضل جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية.

واختتم: ومن أبرز الخريجين، مروان خالد، خريج دفعة 2019، درس في جامعة ستانفورد،رابع أفضل جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية، يعمل في شركة ميتا الأمريكية.