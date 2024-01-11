«حديد عز»: حصلنا على موافقة حكومية لاستثمار 900 مليون يورو في إنتاج ألواح الصلب

أعلن عدد من المسئولين عن مجموعة حديد عز حصول الشركة على موافقة من وزارة التجارة والصناعة على استثمار جديد بتكلفة 900 مليون يورو، وأنها بصدد الانتهاء من دراسته الفنية، وذلك لإنتاج مليون طن سنويا لألواح الصلب «Steel Plates» بخامات أكبر من المتاح حاليا.

احتياجات وزارة النقل

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجموعة حديد عز، ضمن جولته بعدد من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأوضحوا خلال العرض المقدم لرئيس الوزراء، أن جزء منه يغطي احتياجات وزارة النقل، والجزء الآخر يلبي احتياجات الهيئة الهندسية، بالإضافة للاحتياجات الصناعية للقطاع الخاص المصري، علما بأن السوق المحلية سيحتاج 200 ألف طن و800 ألف: «تنتظر حديد عز الحلقة الأخيرة من الموافقات».