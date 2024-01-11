رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يكشف مخاطر الالتهابات الفيروسية على الصحة

كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، تأثير الالتهابات الفيروسية على صحة الجسم، موضحا أنها لها تأثير كبير على الجهاز العصبي، وتسبب أمراضا خطيرة.

الإصابة بألزهايمر

وأضاف عودة في مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن البحوث رصدت أن كثيرا من المرضى الذين كانوا مصابين بالتهابات فيروسية في المخ تزداد احتمالات إصابتهم بمرض ألزهايمر 31 مرة وبخاصة المسنين.

وتابع رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، أنّ الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا معرضون للنسيان وخلل في الذاكرة، لأن المخ والجهاز العصبي يتأثران بقلة الأكسجين، فعندما لا يصل المخ أكسجين بشكل مستمر ونفس الكمية تضعف قوته وهذا ما حدث في إصابات كورونا الطويل، حيث تعرضوا لإصابات مثل صعوبة التركيز وصعوبة النوم.