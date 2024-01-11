«الصحة» تستضيف مؤتمرا عالميا لطب نقل الدم اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استضافة مصر لفعاليات المؤتمر الدولي لطب نقل الدم في الفترة من 11 حتى 13 يناير الجاري، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان.

فعاليات المؤتمر الدولي لطب نقل الدم

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ استضافة مصر لأعمال المؤتمر الدولي لطب نقل الدم الصحة والسكان، خطوة مهمة وفعالة لنشر أحدث الأبحاث في مجال طب نقل الدم وتطبيقاته من خلال نخبة من الخبراء من مختلف دول العالم في هذا المجال المهم الذي يهدف بالأساس إلى تقديم أفضل خدمة للمرضى وتوفير دم آمن وفعال من خلال تبادل الخبرات والتجارب.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة نهاد محمد مسعد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إلى أنّ المؤتمر فرصة جيدة لإحراز التقدم في مجال طب نقل الدم وتطبيقاته وإقامة حوار هادف، فضلا عن تبادل الخبرات في ذات المجال، تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها بلدان العالم في عام 2015 والتي تطرح رؤية شاملة وأهداف متكاملة بشأن صحة ورفاهية الإنسان.

نقل الدم وإدارة أمراض النزف المتكرر

وأكد الدكتور مجدي الأكيابي، نائب رئيس جمعية خدمات نقل الدم المصرية ورئيس المؤتمر، أنّه بالتعاون مع الجمعية الدولية لنقل الدم جرى تطوير عدة برامج في أبحاث نقل الدم وإدارة أمراض النزف المتكرر، ومناعة الأم والجنين، إضافة إلى إجراء دراسات استقصائية إقليمية حول الممارسات الإقليمية الحالية في مجال نقل الدم وعرض نتائجها خلال المؤتمر، ومناقشة التحديات التي تواجه نقل الدم والوصول إلى توصيات تساهم في تحسين ممارساتنا الإقليمية بشأن نقل الدم وتطبيقاته.

وأضاف الدكتور محمد محمود أبوجاد، مسؤول برامج توافر الدم ومأمونيته بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، أنّ توصيات اللجنة الإقليمية للطوارئ وتطبيقاتها في مصر ودول إقليم شرق المتوسط، ركزت على ضرورة تعزيز النظام الصحي، لتوفير الدم ومشتقاته وإدماجه في خطط الطوارئ القومية لضمان توافر الدم ومأمونيته في حالات الطوارئ والكوارث.