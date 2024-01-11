هبوط الأسهم الأمريكية والأوروبية في أول أسبوع من عام 2024.. ما السبب؟

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية أسبوع التداول القصير على خسائر وسط تراجع تسعير الأسواق لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في عام 2024، خاصة بعد أن أشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى عدم وجود دافع بين صانعي السياسة لخفض أسعار الفائدة بشكل سريع على الرغم من تزايد ثقتهم بأن التضخم أصبح تحت السيطرة.

علاوة على ذلك، ساهم تقرير الوظائف الأمريكي لشهر ديسمبر - الصادر في يوم الجمعة - والذي أشار إلى صلابة سوق العمل الأمريكي، في التحول الذي شوهد في تسعير الأسواق لخفض الفائدة، مما أدى إلى تراجع مؤشرات الأسهم.

وبالتالي، أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.52%. وشهدت عشرة قطاعات مدرجة بالمؤشر خسائر بقيادة قطاعي تكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية الكمالية، حيث خسرا نحو 4.32% و4.06% على التوالي، بحسب تقرير الأسواق الصادر عن بورصة نيويورك.

مؤشر ستاندرد آند بورز

ويتداول مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 حالياً عند معدلات تقل عن أعلى مستوياته على الاطلاق خلال العام الماضي، بنحو 2.07%.

وفيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا، سجل كل من مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite ومؤشر +FANG للشركات التكنولوجية الكبرى أداءً ضعيفًا حيث هبطا بنسبة 3.25% و3.46% بالترتيب، كما سجل مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite أول انخفاض بقياس أسبوعي له منذ 10 أسابيع.

ومن ناحية أخرى، تراجع كل من مؤشر Russell 2000 للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة ومؤشر داو جونز الصناعيDow Jones بنسبة 3.75% و0.59% على التوالي، إذ سجل مؤشر داو جونز الصناعيDow Jones أول انخفاض أسبوعي له منذ عشرة أسابيع.

وفيما يتعلق بقياس تذبذب الأسواق، فقد ارتفع مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.90 نقطة ليصل إلى 13.35 نقطة، أي أقل من متوسطه البالغ 16.80 نقطة لعام 2023.

مؤشرات الأسهم الأوروبية

كما أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولات هذا الأسبوع على انخفاض، إذ تراجع مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.54% لأول مرة منذ 8 أسابيع.

كما سجل 13 قطاعًا من أصل 20 قطاعًا مدرجين بالمؤشر خسائر، بقيادة قطاع التجزئة (-4.84%) وقطاع المنتجات والخدمات الاستهلاكية (-4.26%).

وتباين أداء مؤشرات الأسهم الأخرى، حيث صعد مؤشر FTSE MIB الإيطالي (+0.29%)، في حين تراجع مؤشر DAX الألماني (-0.94%)، وكذلك مؤشر FTSE 250 البريطاني (-2.43%)، ومؤشر CAC 40 الفرنسي (-1.62%).