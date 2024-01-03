مؤشرات الأسهم الأمريكية تحقق مكاسب كبيرة للأسبوع التاسع على التوالي

ذكر تقرير الأسواق الصادر عن بورصة نيويورك، أن مؤشرات الأسهم الأمريكية حققت مكاسب كبيرة للأسبوع التاسع على التوالي، على خلفية الارتفاع الموسمي للأسهم والمسمى بـ «سانتا كلوز رالي».

وحققت المؤشرات الأمريكية مكاسب نتيجة لتصريحات المسئولين بالاحتياطي الفيدرالي، والتي مالت نحو تيسير السياسة النقدية، لتقترب من أعلى مستوي لها على الإطلاق.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز S&P500 بنسبة 0.32% للأسبوع التاسع على التوالي، مسجلًا أطول سلسلة مكاسب له منذ عام 2004.

يذكر أن المؤشر لامس مستوى مرتفع جديد منذ يناير 2022 خلال جلسة الخميس، وارتفع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنحو 0.12%، مغلقًا جلسة الأربعاء عند أعلى مستوى له منذ يناير 2022. وكذلك حقق مؤشر داو جونز الصناعيDow Jones مكاسب بنسبة 0.81%، إذ وصل خلال جلسة الخميس إلى مستوى قياسي جديد.

وتراجعت تقلبات الأسواق طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.58 نقطة ليستقر عند 12.45 نقطة مقارنة بمتوسطه البالغ 16.85 نقطة منذ بداية العام.

وعلى أساس سنوي، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز مكاسب بنسبة 24.23%، وكذلك مؤشر ناسداك المركب بنسبة 43.42%، مسجلًا أفضل عام له منذ عام 2020، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 13.70%.

المؤشرات الأوروبية

وحققت المؤشرات الأوروبية مكاسب على خلفية تزايد التكهنات بشأن خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، إذ ارتفع مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.30%، مستقرًا عند أعلى مستوى له منذ يناير 2022. بينما تباين أداء المؤشرات الإقليمية الأخرى مع صعود مؤشر DAX الألماني (+0.27%) وكذلك مؤشر FTSE 250 البريطاني (+0.30%) في حين تراجع كل من مؤشر CAC الفرنسي (-0.34%) ومؤشر FTSE MIB الإيطالي (-0.01%).

أسهم الأسواق الناشئة

وحققت أسهم الأسواق الناشئة أكبر مكاسب لها منذ شهر يوليو، إذ ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئةMSCI EM بنسبة 3.17%.

وجاءت مكاسب أسهم الأسواق الناشئة مدفوعة بتصاعد التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيوقف دورة التشديد لسياسته النقدية.

وبقياس سنوي، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئةMSCI EM بنسبة 4.80%، مسجلًا أفضل أداء سنوي له منذ عام 2017 وحتى تاريخه.