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ضبط ‏60 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:43 م | الخميس 11 يناير 2024
صورة أرشيفية - المرور

صورة أرشيفية - المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 59 ألفا و971 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 11 ألفا و614 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و590 مخالفة السير دون تراخيص، و70 دراجة نارية مخالفة، و1447 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و20 مخالفة موقف عشوائي، و13 مخالفة شروط التراخيص».

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات