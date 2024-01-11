انطلاق مراجعة مناهج الثانوية على منصة تعليم السويس السبت

أعلنت مديرية التربية والتعليم في السويس، انطلاق مراجعة مناهج المرحلة الثانوية العامة، على منصة تعليم السويس، السبت 13 يناير 2024، من خلال أساتذة مُتخصصين بواسطة المركز التكنولوجي بالمديرية تحت إشراف ياسر عمارة وكيل الوزارة بالسويس.

مراجعة مناهج المرحلة الثانوية من خلال منصة البث المباشر

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أن مراجعة مناهج المرحلة الثانوية من خلال منصة البث المباشر لتعليم محافظة السويس، التابعة لوزارة التربية والتعليم بواسطة أساتذة من مدرسي المحافظة، وتحت إشراف الموجهين العموم، من خلال المركز التكنولوجي للمديرية برئاسة زينب حسن وتحت إشراف منال أحمد عبد النبي مسؤول المنصة.

طريقة الدخول على منصة التعليم بالسويس

وأعلنت مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطالب الدخول على منصة البث المباشر لمشاهدة الحصص من هنا، حيث يمكن النقر على زر تسجيل الدخول بحساب الطلاب الموحد، أو إنشاء الحساب الموحد إذا لم يكن الطالب معه الحساب الخاص به.

مادة الفلسفة للصف الثاني الثانوي

وقالت مديرية التبرية والتعليم، إن طلاب المرحلة الثانوية على موعد مراجعة المناهج المختلفة ابتداء من السبت 13 يناير، حيث يتم بث مباشر لمراجعة مادة الفلسفة للصف الثاني الثانوي، الساعة السابعة مساءً وتقدمة شيماء أحمد السيد عطوة

موعد مراجعة مادة الكيمياء للصف الأول والثاني الثانوي

فيما حددت مديرية التربية والتعليم، مراجعة مادة الكيمياء للصف الأول الثانوي السبت 13 يناير الساعة التاسعة مساء، وتقدمه حنان إبراهيم السيد السايس، بينما تكون مراجعة منهج الكيمياء للصف الأول الثانوي السبت 20 يناير الساعة التاسعة.