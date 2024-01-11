القبض على تاجر أجهزة كهربائية هارب من 44 سنة سجن

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط مالك معرض أجهزة كهربائية مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، مطلوب التنفيذ عليه في 63 حكم مستأنف وجزئي في قضايا «تبديد - سرقة - إيصال أمانة» بإجمالي عقوبات بالحبس أكثر من 44 سنة وكفالات مالية.

كما ضبط مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، مطلوب التنفيذ عليه في 34 حكم مستأنف - جزئي - غرامة» في قضايا تبديد بإجمالي حبس «21 سنة وكفالات مالية»، وضبط أحد الأشخاص ومقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، مطلوب التنفيذ عليه في 40 حكم مستأنف - جزئي - غرامة في قضايا «تبديد»، بإجمالي حبس «30 سنة وكفالات مالية».

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، واتخذت الإجراءات القانونية.