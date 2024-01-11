انتهاء أعمال الصيانة بمحطة تنقية مياه الشرب في العلمين

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بمطروح، الانتهاء من أعمال صيانة محطة تنقية مياه الشرب جنوب العلمين، وهي أكبر محطة ترشيح وتنقية المياه في محافظة مطروح.

الاستفادة من توقف محطة العلمين

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم، إنه جرى الاستفادة لعمل الصيانة أثناء فترة توقف محطة مياه الشرب جنوب العلمين عن العمل، والتي تتوقف حاليا وفقا للقرار رقم 409 بشأن نقل وتوزيع المياه خلال الفترة الأقل احتياجا خلال السنة المائية 2023-2024، بخصوص قفل ترعة النصر التي تغذي المحطة والقادمة من اتجاه الإسكندرية اعتبارا من غروب يوم 5-1-2023 وحتى غروب يوم 12-1-2023، في فترة السدة الشتوية، وتوقف محطة تنقية مياه جنوب العلمين عن العمل في إنتاج مياه الشرب أثناء هذه الفترة وتنفيذ خطة الصيانة الدورية.

الصيانة خلال السدة الشتوية

وأضاف رئيس شركة مياه مطروح، أنه جرى تنفيذ 3 عمليات أساسية خلال الصيانة في محطة جنوب مدينة العلمين، تضمنت عمليات تطهير عدد 5 خزانات للشبة المركزة، كما جري تغيير عدد 2 محبس للطلمبات المياه النقية، وصيانة ولحام مواسير المياه للمرشحات الرملية، بالإضافة إلى صيانة وإحلال وتجديد موزع كهرباء بالجهد المتوسط.

إنتاج 167 ألف متر مكعب من المياه

وأشار إلى أنّ محطة جنوب العلمين تعد من محطات إنتاج المياه الرئيسية، إذ تقوم بإنتاج 167 ألف متر مكعب، وتخدم قطاع كبير من محافظة مطروح، لافتا إلى أن عمليات الصيانة الدورية للمحطة تسهم في ضمان الحصول على إنتاجية أفضل لمياه الشرب وعدم توقف المحطة بسبب الصيانة خلال فترات العمل العادية طوال العام.