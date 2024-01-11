وزير الشباب: تنظيم مهرجانات دولية لسباق الهجن في الفترة المقبلة

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، وذلك خلال زيارته للمحافظة بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وشباب رحلات «اعرف بلدك».

دعم رياضة الهجن

أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على دعم رياضة الهجن وتشجيع الرياضات التراثية وتطوير مضامير السباق بمختلف المحافظات، لافتًا إلى الإعداد لافتتاح المضمار خلال الفترة المقبلة وإقامة مهرجانات للهجن محلية ودولية، مشيدًا بما تشهده المحافظة من طفرة على كل الأصعدة.

أشار الوزير إلى الاهتمام بالرياضات التراثية، والتي تعكسها رياضة الهجن، وتشهد إقبالا كبيرا من الممارسين لتلك الرياضة العريقة، مبينا أنه يمتاز بها أبناء المحافظات الحدودية، وتلبي الوزارة رغباتهم بإقامة مضمار الهجن لاستضافة مسابقاتها .

ووجه الزملوط التقدير والشكر لوزارة الشباب والرياضة على دعم إنشاء مضمار الهجن في وقت قياسي، وحرص وزير الشباب والرياضة على متابعة الموقف التنفيذي والإنشائي للمضمار، وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ.

أوضح المحافظ أن مضمار الهجن يضم منصات مشاهدة رئيسية وفرعية ومضمار للسباق بطول 5 كيلومترات وقرية تراثية على الطراز البيئي وطرق خدمية للمتسابقين والإعلاميين ومنطقة استراحات ومستشفى بيطري.

وكرم «صبحي» و«الزملوط» الفائزين بماراثون الدراجات الهوائية، والذي جرى إطلاقه بمشاركة 200 شاب وفتاة، وذلك في إطار تشجيع ممارسة رياضة ركوب الدراجات بين مختلف الفئات العمرية ورفع مستوى اللياقة البدنية للشباب، وأشادوا بأداء وعروض فريق الباتيناج والذي يُعد أحدث الرياضات التي جرى تنفيذها على أرض المحافظة.