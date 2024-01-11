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«هي تستطيع»: قمة مصر والأردن وفلسطين تهدف لمواجهة التهجير القسري

كتب:

محمد أباظة
01:37 م | الخميس 11 يناير 2024
الدكتورة دعاء زهران

الدكتورة دعاء زهران

قالت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، إنّ انعقاد القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في مدينة العقبة بالأردن، تستهدف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لمنع مخطط التهجير.

القمة الثلاثية

وأضافت زهران، خلال تصريحات صحفية، أنّ اجتماع الزعماء الثلاثة في العقبة يؤكد مواقف مصر والأردن الداعم للقضية الفلسطينية ورفض العدوان الإسرائيلي ورفض التهجير القسري، فضلا عن تأكيد الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، إلى أنّ موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ثابت منذ بداية الأحداث، والرئيس السيسي حريص على تنسيق المواقف مع الملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس، لضمان وحدة الصف والمواقف، وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وطالبت الدكتورة دعاء زهران، المجتمع الدولي بتأييد الموقف المصري والضغط على إسرائيل لمنع المخطط الخطير الذي قد يتسبب في إشعال المنطقة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.