تحرير 55 محضر إشغال خلال حملة مكبرة في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية و الميادين، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات

وأسفرت الحملات عن رفع 656 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع بين ثابت ومتحرك، كما تحرير 55 محضر إشغال

حملة إشغالات مكبرة في البحيرة

وجاءت حالات إزالة الإشغالات عبارة عن 187 حالة بدمنهور، 75 حالة بالدلنجات 67 حالة بوادى النطرون، 130 حالة اشغال بإيتاي البارود و65 حالة برشيد و10 حالات بأبو حمص وتحرير 7 محاضر إشغال.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

ووجهت بإزالة جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يشار إلى أن مدينة إدكو شهدت أمس حملة مكبرة لإزالة الإشغالات أسفرت عن تحرير 6 محاضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.