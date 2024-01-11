ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في نهاية التعاملات.. ومكاسب السوق 4 مليارات جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات آخر جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.03% عند مستوى 25474.64 نقطة، وسط مكاسب سوقية 4 مليارات جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.02% عند مستوى 5950.02 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية اليوم «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.79% عند مستوى 8470.9 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

مكاسب سوقية 4 مليارات في بداية التعاملات

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 1.9 مليار جنيه عبر التداول على 695.9 مليون سهم، وجرى تنفيذ 83.416 ألف صفقة في بداية التداولات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 4 مليارات جنيه في منتصفف التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.779 تريليون جنيه.

الأسهم الأكثر ربحية

وشهد منتصف تداولات البورصة المصرية اليوم ارتفاعا بنحو 202 سهمًا، وجاء على رأس الأسهم الأكثر ربحية سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر مرتفعًا بنسبة 19.9%، وسهم وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بنسبة ارتفاع 18.44%، وحل ثالثا سهم العربية لاستصلاح الأراضي بنحو 16%.