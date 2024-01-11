«الصحفيين» تنظم يوما للتضامن مع فلسطين: حاكموا مجرمي الحرب

أعلنت نقابة الصحفيين تنظيم وقفة احتجاجية الاثنين المقبل، بالتزامن مع تقديم شكوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ومرور 100 يوم على حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، والتي استشهد خلالها أكثر من 23 ألف شهيد، و8 آلاف مفقود، بينهم أكثر من 10 آلاف طفل، و7 آلاف امرأة، وأكثر من 110 زملاء صحفيين.

يوم تضامني مع فلسطين

ودعت نقابة الصحفيين ليوم تضامني مع الشعب الفلسطيني الاثنين المقبل في ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الإسرائيلي على غزة تحت عنوان «100 يوم إبادة.. أوقفوا العدوان.. حاكموا مجرمي الحرب».

ويتضمن اليوم معرضًا لصور شهداء الصحافة وآثار العدوان، ومؤتمرًا صحفيًا بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب، والسفارة الفلسطينية حول خطوات وإجراءات محاكمة مجرمي الحرب، ورصد توثيق لجرائم العدوان خلال 100 يوم من الإبادة الممنهجة.

وقفة احتجاجية بصور الشهداء

وسيشهد اليوم وقفة احتجاجية بصور الشهداء والأكفان، تطالب بفتح معبر رفح أمام المساعدات كأحد أدوات التصدي لمخطط التهجير الفلسيطني، كما يتضمن أيضًا تكريمًا للصحفى وائل الدحدوح كرمز لصمود الشعب الفلسطينى، ويختتم اليوم بفعالية فنية، وعرض فني فلسطيني.