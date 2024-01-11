«شعبة السكر»: تراجع سعر الطن عالميا.. ونستورد 10% فقط من احتياجاتنا

سجلت أسعار السكر تراجعا بقيمة بلغت 138 دولار للطن عالميا، حيث بلغ سعر الطن اليوم 612 دولارا، مقابل 750 دولارا الأسبوع الماضي، وفق ما قاله حسن الفندي، رئيس شعبة صناعة الحلوى والسكر بغرفة الصناعات الغذائية لـ«الوطن».

وأضاف الفندي، أنّ التراجع العالمي في بورصة السكر عالميا لن يكون له تأثير كبير على أسعار السكر في السوق المحلي، موضحا أنّ السبب يرجع إلى أنّ مصر لديها شبه اكتفاء ذاتي من السكر، في حين تستورد فقط نحو 10% من ما تستهلكه من السوق الخارجية.

الفندي: ارتفاع أسعار السكر عالميا بسبب كثرة الطلب عليها

وأوضح رئيس شعبة صناعة الحلوى، أنّ أسعار السكر العالمية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، حيث يتراوح سعر الطن منه بين 650 و750 دولار للطن الواحد، غير أنّه سجل انخفاضا اليوم ليصل سعر الطن منه عالميا إلى 612 دولار للطن.

وأوضح حسن الفندي، أنّ الشعبة تتعامل مع المصانع العاملة في الصناعات الغذائية، حيث تستخدم آلية عملها مخاطبة شركة الدقهلية للسكر، للحصول على السكر الخام المخصص للمصانع، وفي الختام يتم إصدار بيانا من قبل غرفة الصناعات الغذائية بما جرى استهلاكه من قبل المصانع خلال الفترات الأخيرة.

وأشار الفندي إلى أنّ سعر طن السكر المخصص للمصانع وصل خلال الوقت الراهن إلى 30 ألف جنيه للطن، في حين يتم التحصل على السكر المخصص للصناعة من قبل شركة الدقهلية للسكر، والتي تتعامل مع المصانع وتوفر لهم ما يحتاجونه بشكل دائم ودوري، وبصورة مباشرة.