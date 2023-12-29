أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات نصف العام 2024 «الفترة المسائية» لجميع الصفوف بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة الفيوم، ومن المقرر أن تنعقد امتحانات الترم الأول 2024 على فترتين صباحية ومسائية، حيث تبدأ الصباحية من الساعة 8:00 صباحًا للتعليم العام والرياضي، ومن 9:00 صباحًا للتعليم المهني، بينما تبدأ امتحانات الفترة المسائية من الساعة 12:30 ظهرًا.

وتستعرض «الوطن» في الصفوف الآتية، كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات نصف العام 2024 «الفترة المسائية» لجميع الصفوف بالفيوم، متضمنةً موعد امتحانات نصف العام 2024.

موعد امتحانات نصف العام 2024

وبحسب بيان سابق لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فإنّ موعد امتحانات نصف العام 2024 يبدأ من 10 يناير المُقبل، ويستمر حتى يوم 24 من نفس الشهر، ثم يحصل الطلاب على إجازة نصف العام.

امتحانات نصف العام للصف الرابع

وحددت مديرية التربية والتعليم موعد وجدول امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي 2024 «الفترة المسائية» والتي تنطلق من 10 وحتى 15 يناير، إذ تبدأ من 12:30 ظهرًا وتستمر حتى 3:45 عصرًا كالآتي:

امتحانات نصف العام للصف الخامس

وفيما يخص جدول امتحانات نصف العام للصف الخامس الابتدائي 2024 «الفترة المسائية» إذ تنطلق الأربعاء 10 يناير وتستمر حتى 15 من نفس الشهر، وتنطلق بدءًا من 12:30 ظهرًا وحتى 3:45 ظهرًا، والذي يأتي كالآتي:

امتحانات نصف العام للصف السادس

ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على جدول امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي 2024 «الفترة المسائية»، حيث تستمر الامتحانات لمدة 5 أيام من 10 وحتى 15 يناير القادم والذي يأتي كالآتي:

امتحانات نصف العام إعدادي

ووفقًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فإنّ جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني هو نفس جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي المهني «الفترة المسائية» والذي يمكن معرفتهم بالتفصيل إذ يأتي كالآتي:

امتحانات الصف الأول الإعدادي

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024، عام ورياضي كالآتي:

كما جاء جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 كالآتي:

في سياق متصل، أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل، والشهادة الابتدائية، بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية، سواء خلال الفترتين الصباحية أو المسائية، والتي تستمر في الفترة من 10 وحتى 25 يناير وفقًا لكل جدول، قبل أن يحصل الطلاب على إجازة نصف العام لمدة أسبوعين بدءًا من السبت 27 يناير وحتى الخميس 8 فبراير.