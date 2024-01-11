مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 .. اعرف تفاصيل كل مادة

كشفت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، وعدد الأسئلة ونوعها في كل مادة للشعبتين العلمية والأدبية، وزمن اختبارات كل مادة، والمقرر أن يبدأ يوم 22 يونيو وفقاً للمواعيد المحددة من قبل الوزارة.

امتحان اللغة العربية

ويتضمن امتحان اللغة العربية أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وعدد الأسئلة بدرج واحدة يبلغ 44 سؤالا، والأسئلة بدرجتين بإجمالي 12 سؤالا، ليكون العدد الكلي للأسئلة 56 سؤالا، مع العلم أن زمن اختبار اللغة العربية 3 ساعات.

سيشمل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 على 4 أسئلة مقالية تشمل درجتها 15% من الدرجة الكلية للمادة، منها سؤال تعبير بـ 6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين وسيتم توزيعها على فروع المادة.

امتحانات اللغات الأجنبية الأولى

اللغات الأجنبية الأولى في امتحانات الثانوية العامة 2023 تتمثل في اللغة الإنجليزية، الفرنسية، والألمانية، وسيكون الاختيار من متعدد في ورقة الأسئلة 32 سؤالا بدرجة واحدة، وعدد الأسئلة بدرجتين 5 أسئلة، والعدد الكلي للأسئلة 37 سؤالا، مع العلم أن زمن الاختبار 3 ساعات.

أما الأسئلة المقالية في امتحانات اللغات الأجنبية الأولى سيشمل 2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين، بالإضافة إلى سؤال تعبير بـ 4 درجات، إذ سيكتب الطالب مقالا أو رسالة بريد إلكتروني يتراوح عدد كلماته بين 150 إلى 250 كلمة.

المواد العلمية

المواد العلمية في امتحانات الثانوية العامة 2023 تتمثل في الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة، وستكون الأسئلة من متعدد بنسبة 85%، وعدد الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا، وعدد الأسئلة بدرجتين يبلع 6 أسئلة ليكون العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، مع العلم أن زمن الاختبار في هذه المواد 3 ساعات، والأسئلة المقالية في المواد العلمية لامتحانات الثانوية العامة 2023، عبارة عن 4 أسئلة كل سؤال بدرجتين

المواد الأدبية

المواد الأدبية في امتحانات الثانوية العامة 2023 تتمثل في التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة، وستكون أسئلة الاختيار من متعدد عبارة عن 40 سؤالا بدرجة واحدة، و6 أسئلة بدرجتين، ليكون العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، وزمن الاختبار في هذه المواد 3 ساعات، والأسئلة المقالية في هذه المواد عبارة عن 4 أسئلة كل سؤال بدرجتين.

امتحانات الثانوية العامة في مواد الرياضيات

مواد الرياضيات

تتمثل في الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة» والرياضيات التطبيقية «استاتيكا» والرياضيات البحتة التفاضل والتكامل والرياضيات التطبيقية «ديناميكا»، وعدد أسئلة الاختيار من متعدد في هذه المواد 11 سؤالا بدرجة واحدة، و7 أسئلة بدرجتين ليكون العدد الكلي للأسئلة 18 سؤالا.

زمن اختيار مواد الرياضيات في امتحانات الثانوية العامة ساعتين، والأسئلة المقالية عبارة عن سؤال بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات، مع العلم أن الدرجة الكلية لكل فرع من فروع الرياضيات بـ30 درجة.