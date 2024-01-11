وكيل «تعليم القاهرة» يوجه الإدارات بمراعاة الدقة في تقدير درجات الطلاب

تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2023-2024، موجها الإدارات بمراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب.

ومرّ على لجان مدرسة (الشهيد سعيد حمدي سعيد) التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان اليوم في الفترة الأولى مادة الدراسات الاجتماعية والفترة الثانية مادة الهندسة، وكان في استقباله أمل الهوارى مدير عام إدارة مصر الجديدة وسالي إبراهيم مديرة المدرسة.

عدم استخدام الهاتف المحمول

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، لجنة الدمج داخل المدرسة وأشاد بالانضباط والالتزام وانضباط العملية الامتحانية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنتظمة للعملية الامتحانية وعدم السماح نهائيا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواء الطالب أو الملاحظ.

تقدير درجات الطلاب

ووجه وكيل وزارة التعليم بالقاهرة على مديري عموم الإدارات بالمرور اليومي على اللجان؛ للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024؛ للوقوف على جميع المشكلات وحلها. كما وجّه بمراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب، ومراجعة الجزئيات حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.