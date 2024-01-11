تحرير 25 محضرا تموينيا خلال حملة موسعة في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة التموينية عدة حملات تموينية، وذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق، أسفرت عن تحرير 25 محضرا تموينيا.

كما شددت نائب محافظ البحيرة على التأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات و مطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية في البحيرة

أسفرت الحملات بمركز أبو حمص تم ضبط 81 كيلوجراما لحوم مجمدة ومفرومة و 21 عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية و 80 كيس سكر ناقص الوزن بالإضافة إلى ضبط 3 محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مركز كوم حمادة تم ضبط 6 مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن و مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 3 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري كما تم تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.