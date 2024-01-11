«المحامين العرب» تكشف سبب تغيبها عن محاكمة إسرائيل أمام «العدل الدولية»

يتساءل الكثيرون لماذا لم ترفع نقابة المحامين المصرية واتحاد المحامين العرب، دعوى قضائية ضد إسرائيل والجرائم التي ترتكبها في حق الفلسطينيين، ولماذا لم تشترك في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية؟ وما تحركات اتحاد المحامين العرب لنصرة القضية الفلسطينية؟ ليجيب عن هذه التساؤلات أعضاء مجلس نقابة المحامين.

محكمة العدل الدولية

قال محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، إن اتحاد المحامين العرب، كلف الدكتور أحمد براك النائب العام الفلسطيني السابق، وهو فلسطيني مصري، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبتها ضد أهل فلسطين من قتل وتدمير وعنف، مشيرا إلى أن براك يعد ممثل قارة أسيا أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويجري الآن إعداد مذكرة لتقديم الدعوى، لافتا إلى أن محكمة العدل الدولية مختصة بالمعاهدات والنزاع بين الدول ومن حق الدول فقط التقدم أمامها بدعاوى قضائية.

القضية الفلسطينية ومحكمة العدل الدولية

قال مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن محكمة العدل الدولية تنظر إلى طلبات الدول ولا يجوز للأفراد أو المنظمات التقدم أمامها بدعاوي قضائية، لذلك لم تلجأ نقابة المحامين المصرية إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد جرائم إسرائيل، لأنها لن تنظر إليها.

وأضاف أن رفع الدعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية ضد إسرائيل لن تنظر إليه المحكمة لأنها تلزم أن تكون إسرائيل موقعة على اتفاقية إنشائها وهو لم يحدث.