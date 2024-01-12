«التعليم» تتيح أهم الأسئلة لامتحانات نصف العام الصف الثاني الثانوي.. اعرف الرابط

تنطلق غدًا، امتحانات الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بمحافظة الجيزة، إلكترونيا للطلاب الذين تسلموا التابلت في المدارس المجهزة بالبنية التكنولوجية والتي لا توجد بها أي أعطال، وورقيا للمدارس غير المجهزة أو التي بها أعطال فنية أو الطلاب الذين لم يتسلموا تابلت على مستوى الإدارة التعليمية وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

أهم الأسئلة لطلاب الصف الثاني الثانوي

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موادًا تدريبية وتعليمية لطلاب الصف الثاني الثانوي، تتضمن ملخصًا لجميع المواد الدراسية للصف الثاني الثانوي، وأهم الأسئلة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، لمساعدة الطلاب على تحصيل الدرجات وللتخفيف عن كاهل الأسرة.

كما وفرت وزارة التربية والتعليم، نماذج استرشادية كاختبارات تجريبية لطلاب ثانية ثانوي لتدريبهم ومساعدتهم على حل امتحانات كبروفة قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.

نماذج استرشادية واختبارات للطلاب

ويمكن لطلاب الصف الثاني الثانوي، مراجعة جميع المواد الدراسية قبل الامتحانات عبر هذا الرابط على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الإلكتروني، ومعرفة أهم الأسئلة لكل مادة دراسية، مشيرًا إلى أنه جرى إعدادها من قبل أفضل المعلمين لهذه المواد.