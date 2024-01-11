وكيل لجنة الصحة بـ«الشيوخ»: مصر نبهت العالم لجرائم ومخططات إسرائيل

أشاد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالتوصيات الصادرة عن قمة العقبة المصرية الأردنية الفلسطينية المشتركة، ورفضها أي مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وتأكيد الرفض التام لأي محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

إشادة بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية

وقال وكيل لجنة الصحة في تصريحات صحفية للمحرريين البرلمانيين إن القمة جاءت في توقيت شديد الحساسية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة، ما يتطلب وحدة الصف والمواقف بما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة، منوها بالدور المصري الريادي منذ اندلاع الازمة وحتى الآن.

وقف إطلاق النار

وأوضح أن القيادة المصرية لا تدخر جهدا من أجل فتح حوار مع كل الأطراف لوقف إطلاق النار علي غزة نهائيا، كما أنها تقوم بتحركات دولية ونبهت العالم كله لجرائم إسرائيل ومخططاتها، بالاضافة إلى تكفلها بالجزء الأكبر من المساعدات الانسانية والإغاثية إلى أهالي القطاع.

وحذر من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، مشددا على ضرورة وجود موقف دولي جاد وحاسم ضاغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى التوصيات الصارمة الصادرة عن القمة الثلاثية بإنهاء هذا العدوان فورا، والسعي نحو تسوية سياسية شاملة.