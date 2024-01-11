محافظ شمال سيناء يؤكد دعمه للمبادرات المجتمعية لخدمة المواطنين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، دعمه للمبادرات المجتمعية التي تنفذها مختلف الجهات والمؤسسات لخدمة المواطن السيناوي.

وأشار المحافظ خلال لقائه بالدكتورة عزة كمال مسؤولة الدعم الفكري بالمحافظة، إلى تنوع المبادرات المجتمعية في شمال سيناء، معلنًا عن دعمه لمبادرة «ساعدني»، لدعم مساجد شمال سيناء بالمقاعد المتحركة.

دعم المساجد بشمال سيناء

أكدت الدكتورة عزة كمال أن مبادرة «ساعدني»، تهدف إلى دعم المساجد بشمال سيناء بمقاعد متحركة لكبار السن ولذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم.

وناشدت الدكتورة عزه كمال، أبناء شمال سيناء والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بدعم المبادرة، لما لها من أهمية في دعم المساجد بالمقاعد المتحركة لخدمة كبار السن وذوي القدرات الخاصة.

تنفيذ جميع المبادرات بالتنسيق مع الأوقاف

وأشارت «كمال»، إلى تنفيذ المبادرة تحت إشراف محافظة شمال سيناء، وبالتنسيق والتعاون مع مديرتي أوقاف شمال سيناء والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة ورجال الأعمال.